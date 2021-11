Kundenservice in Rheinberg : Post-Filiale in Orsoy ist ab 2022 in der PM-Tankstelle

Die PM-Tankstelle in Orsoy an der Landstraße 155. Foto: Uwe Plien

Orsoy Die Deutsche Post eröffnet am 3. Januar 2022 eine neue Filiale in Orsoy in der PM Tankstelle an der Rheinberger Straße 373. Die neue Filiale ersetzt den Service der Filiale im „Frauenzimmer“ an der Kuhstraße 20, die bis zum 31. Dezember geöffnet hat.

Durch diese Neueröffnung seien der Standort und der Kundenservice in Orsoy weiter sichergestellt, so die Post. In der neuen Filiale können die Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehört ebenso zum Angebot.

Das Postgeheimnis bleibe gewahrt. Das neue Team werde dazu genauso verpflichtet wie die Postmitarbeiter. Die Filiale im Einzelhandel hat neben den verbesserten Öffnungszeiten einen weiteren Vorteil: Die Kunden können verschiedene Einkäufe schnell und bequem an einem Ort erledigen. Mit der Eröffnung stehen den Kunden kompetente und geschulte Mitarbeiter bei Wünschen und Fragen zu Postdienstleistungen zur Seite. Auf diese Weise werde der gewohnte Service in allen Filialen sichergestellt. Der „Kundenmonitor 2020“, eine Studie des unabhängigen Forschungsinstitutes Service Barometer, habe den Postfilialen im klassischen Einzelhandel eine überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit bescheinigt.

(up)