Klassik-Konzert in der Rheinberger Stadthalle : Am Sonntag sollen Celloträume wahr werden

Rheinberg Unter dem Programmtitel „Celloträume“ hat die Musikalische Gesellschaft Rheinberg am Sonntag, 7. November, wie gewohnt um 19 Uhr, zwei junge, bereits mehrfach ausgezeichnete Cellisten, in der Stadthalle zu Gast.

Tickets gibt es im Vorverkauf bei Hifi Komossa in Rheinberg an der Orsoyer Straße, in der Buchhandlung am Rathaus in Kamp-Lintfort oder in der Stadtinformation Moers. Ganz unkompliziert geht es über die Internetseite der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg: Einfach auf den Button „Eventim Light“ gehen, buchen, bezahlen und ausdrucken. Karten kosten 20 Euro, für Mitglieder 15 Euro, Jugendliche haben freien Eintritt. Für die Veranstaltung gilt die 3 G-Regel, so die Veranstalter. Am Platz besteht keine Maskenpflicht.