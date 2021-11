Jahrbuch des Mundart-Vereins Rheinberg : „Datt aalde Testament“ auf Plattdeutsch

Rolf Kuhlmann (l.), Käthi Spolders und Bernd Evers präsentieren den neuen Dagwieser. Die Treffen des Sprookvereins Ohmen Hendrek finden an jedem ersten und dritten Montag im Monat um 16.30 Uhr in der Alten Apotheke am Großen Markt statt. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Der Rheinberger Sprookverein Ohmen Hendrek bringt den neuen Platt-Jahreskalender „Rhinberksen Dagwieser 2022“ heraus. Es ist die 20. Ausgabe seit der Neugründung des Vereins im Jahr 2003. Weitere elf sind früher erschienen.

Käthi Spolders, Rolf Kuhlmann und Bernd Evers vom Sprookverein Ohmen Hendrek gehören zu den Rheinbergern, die in der Nachkriegszeit mit Hochdeutsch aufgewachsen sind, denen die Mundart aber noch gut vertraut ist. „Unsere Eltern und Großeltern haben noch Platt gesprochen, so haben wir das auch noch gelernt“, sagt der Budberger Rolf Kuhlmann. Der 75-Jährige ist der „Baas“, der Vorsitzende des 2003 aus dem Dornröschenschlaf erweckten Sprookvereins. Den hatte Geheimrat Heinrich Schmitz in den 1920er Jahren gegründet. Von 1928 bis 1938 gab der Verein elf Ausgaben des „Rhinberksen Dagwieser“ heraus – einen Jahreskalender mit Geschichten und Dönekes im Rheinberger Platt.

Seit 2003 sind nun schon 20 neuzeitliche Dagwieser erschienen. Der für 2022 ist noch druckfrisch. Bernd Evers, der sich nicht nur um Inhaltliches, sondern auch um die Gestaltung und den Druck kümmert, ist froh und erleichtert, dass die Geburt des 104 Seiten dicken Buches geglückt ist. Ein paar Damen und Herren aus dem Mundart-Verein haben wieder Geschichten und Dönekes beigesteuert. In der Summe machen sie den Dagwieser zu einer unterhaltsamen Lektüre, durchaus auch für Rheinberger, die keine Plattspräkers sind.

Info Hier kann man den neuen Dagwieser kaufen Das Buch Den Dagwieser gibt es zum Preis von 3,50 Euro in den Sparkassen Rheinberg, Borth, Budberg und Millingen, in der Bäckerei Löhle (Feltes) an der Rheinstraße und im Budberger Blümchen an der Rheinkamper Straße.

Wer nun meint, dass sich wegen der besonderen Umstände in den vergangenen eineinhalb Jahren in der Ausgabe für das kommende Jahr alles um Corona dreht, der irrt: „Es gibt nur einen Beitrag dazu“, so Bernd Evers. „Corona brengt mech aan’t Kooke“, hat Evers den Beitrag genannt. „Ich habe in der Zeit versucht zu kochen, aber das hat nicht geklappt“, sagt der Verfasser und muss lachen. In der Rubrik „Kölle kieke“ zählt er dann Redensarten auf, die sich auf die Stadt Köln beziehen. „Das gibt es mit keiner anderen Stadt“, hat er festgestellt – vermutlich, weil Rheinberg früher zum Erzbistum Köln gehörte.

Rolf Kuhlmann, der als pensionierter Grundschullehrer seit vielen Jahren eine Platt AG an der Grundschule St. Peter leitet, hat wieder verschiedene Geschichten, Liedtexte und Gedichte wie „Dat aalde Testament“ ins Rheinberger Platt übertragen. Und Karl-Heinz Braems erzählt Geschichten aus der Nachbarschaft wie „De Aape sin loss“. Als noch die Patres im Konvikt an der Lützenhofstraße zu Hause waren, gab es dort einen kleinen Zoo. Einmal sind die Affen stiften gegangen und hielten die Stadt in Atem.

Käthi Spolders schließlich hat die Geschichte „Twee Satte an de Thek“ in Goch gefunden und „rheinbergerisch“ verarbeitet.

54 Mitglieder hat der Sprookverein Ohmen Hendrek derzeit. Wie lange es noch Menschen geben wird, die Rheinberger Platt sprechen? „Keine Ahnung“, sagt Rolf Kuhlmann. Und irgendwie hat man den Eindruck, dass die Mundart-Freunde doch eine Ahnung haben und wissen: Wenn sie mal nicht mehr sind, könnte es vorbei sein mit dem Platt, das so charmant und freundlich klingt. „Das Platt ist viel weicher als das Hochdeutsche“, findet Käthi Spolders. Und Rolf Kuhlmann sagt: „Auf Platt lässt sich viel eleganter fluchen und schimpfen.“

(up)