Baumaßnahme in Düsseldorf-Carlstadt : Asbest-Sanierung an der Haroldstraße

Das ehemalige Familienministerium an der Haroldstraße 4 Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Das früher vom Familienministerium genutzte Gebäude an der Haroldstraße 4 in Düsseldorf-Carlstadt wird gerade umfassend modernisiert. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb bietet Anliegern nun an, Proben nehmen zu lassen. Was dazu bekannt ist.