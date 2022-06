Immobilien in Neuss : CDU fordert Lotsen-Stelle für energetische Sanierung

Immobilien in Neuss

Sven Schümann ist CDU-Fraktionsvorsitzender in Neuss. Foto: CDU Neuss

Neuss Wer seine Immobilie energetisch sanieren lassen möchte, muss sich zunächst mit einer ganzen Menge Fragen beschäftigen – von der besten Lösung über Kosten bis zu Fördermöglichkeiten. Eine zentrale Anlaufstelle soll helfen.

Bisher wird die Beratung für die energetische Sanierung von Immobilien in Neuss von den Stadtwerken, der Sparkasse, privaten Anbietern und der Verbraucherzentrale getragen. Die CDU will sich dafür einsetzen, dass weitere Beratungsangebote geschaffen werden. „Die Energieeinsparung bei Wohnungen ist wahrscheinlich der größte derzeit mögliche Beitrag zum Klimaschutz auf kommunaler Ebene“, so Schümann weiter.