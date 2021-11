Närrisches Rheinberg : Borther eröffnen Karnevals-Session

Borth Am Sonntag, 7. November, ab 12.11 Uhr, wird die 1. KG Rot-Weiß Borth unter anderem eine neue Standarte vorstellen. Auch die Gardetanzgruppen präsentieren sich.

Nach einjähriger Zwangspause freuen sich die Karnevalisten der 1. KG Rot-Weiß Borth darauf, am Sonntag, 7. November, ab 12.11 Uhr, die Karnevals-Session 2021/2022 zu eröffnen. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr die Altentagesstätte Borth, Ecke Pastor-Wilden-Straße / Borther Straße.

Der Vorstand des Borther Vereins hat sich trotz der noch nicht überwundenen Pandemie dazu entschlossen, zu Tradition und Normalität zurückzukehren. Die Veranstaltung am Samstag wird unter Einhaltung der Corona-Beschränkungen unter Beachtung der Hygienevorschriften und 2-G-Regel stattfinden, was bedeutet: Nur geimpfte oder genesene Personen können an der Veranstaltung teilnehmen, entsprechende Nachweise werden verlangt. Ausgenommen davon sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Bei Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren wird der Immunisierungs- oder Testnachweis durch eine Bescheinigung der Schule ersetzt.

Corona lässt die 1. KG nicht ganz los. Der Verein hat sich dazu entschlossen, für die Session 2021/2022 keinen Prinzen beziehungsweise keine Prinzessin zu proklamieren. Grund dafür sei einzig und allein, dass man nicht seriös vorhersagen könne, was im Frühjahr karnevalistisch möglich sei und was nicht. „Einmal Prinz oder Prinzessin zu sein“ sollte etwas Tolles, Aufregendes und Schönes sein, an das man sich noch Jahre oder Jahrzehnte zurückerinnern kann. Dass das klappt, könne der Vorstand der 1. KG Rot-Weiß Borth für die kommende Session nicht garantieren. Denn einige Karnevalsvereine haben bereits Veranstaltungen und Umzüge abgesagt. Dafür gibt es zur Karnevalseröffnung andere Dinge zu bestaunen: zum einen die neue Standarte des Vereins. Bei der letzten Jahreshauptversammlung sagte ein Ehrensenator des Vereins: „Ein Verein ohne Fahne ist kein Verein.“ Die Standarte wird vor der Sessions-Eröffnung um 11 Uhr in der St.- Evermarus-Kirche feierlich geweiht, danach dann in der Veranstaltung dem Publikum präsentiert.