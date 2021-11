Parteiveranstaltung der SPD in Rheinberg : Bundestagsneuling Keller besucht die SPD-Senioren

Rheinberg Die AG 60plus, die Senioren in der Rheinberger SPD, hatte den neuen Kreis Weseler SPD-Bundestagsabgeordneten Rainer Keller zu Gast.

Die AG 60 plus, die Senioren in der Rheinberger SPD , hatte den neuen Kreis Weseler SPD-Bundestagsabgeordneten Rainer Keller zu Gast. Wenige Tage nach der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages berichtete er den Parteifreunden in Rheinberg von seinen ersten Erfahrungen. „Ich hatte noch nicht wirklich Zeit, einmal kräftig durchzuatmen“, sagte er zu Beginn.

Nun stehe die Regierungsbildung im Mittelpunkt, geprägt von dem Willen anzupacken, das Land zu reformieren und zu gestalten. Im Sondierungspapier fänden sich – trotz mancher „Kröte“ – die SPD-Kernanliegen wieder, so der Politiker. Es sei enorm wichtig, dass mit Abschluss der Koalitionsverhandlungen und der Regierungsbildung die beschlossenen Maßnahmen unverzüglich angepackt würden, betonte er. Die großen Industrieprojekte des klimafreundlichen Umbaus der Wirtschaft seien auf ein Jahrzehnt angelegt, deshalb müsse sofort losgelegt werden. Am Rande berichtete Rainer Keller von dem „rüpelhaften Auftreten der AfD“, von dem vieles gar nicht öffentlich sichtbar werde.

Siegfried Zilske, einer der beiden Vorsitzenden der Rheinberger AG 60 plus in der SPD, gratulierte Rainer Keller zu seinem Wahlerfolg mit einem rot-grün-gelben Herbststrauß und wünschte viel Erfolg für die anstehenden Koalitionsverhandlungen. Durchaus kritisch wurde in der Diskussion auch der angestrebte Bürokratie-Abbau hinterfragt. Dass Windkraftanlagen statt nach sechs Jahren schon nach sechs Monaten genehmigt werden sollen, sei wünschenswert, aber die Widerstände dagegen seien riesig. Als Kuriosum dazu erzählte Keller von seiner ersten Begegnung mit der „Schlüsselausgabestelle“ des Reichstags, wo die neuen Abgeordneten die Schlüssel für ihre Räume entgegennehmen müssen. Dort werde noch mit Karteikarten in hölzernen Karteikästen gearbeitet, auf denen gegen eine Handschriftprobe die Schlüssel ausgehändigt werden. Die Karteikarten würden einzeln mit Schreibmaschine ausgefüllt.