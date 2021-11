DFL gibt Termine bekannt : Borussia eröffnet das Jahr 2022 bei den Bayern

Mönchengladbach Borussias Fans können bis Anfang Februar planen: Die DFL hat am Donnerstag die Ansetzungen für die Spieltage 14 bis 21 bekanntgegeben. Das neue Jahr beginnt für Gladbach auf der großen Bühne.

Am 20. November gegen die SpVgg Greuther Fürth beschert die Deutsche Fußball-Liga (DFL) Borussia Mönchengladbach erstmals in dieser Saison ein Heimspiel am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Nun hat die DFL die Ansetzungen für die Spieltage 14 bis 21 bekanntgegeben, nur ein weiteres Mal darf Borussia zur traditionellen Zeit zu Hause ran. Freitag, Samstag, Sonntag, Mittwoch – fast alles ist dabei in dieser Terminierungsrunde.

Neben Fürth war noch das Derby beim 1. FC Köln am 27. November um 15.30 Uhr genau angesetzt. Am 14. Spieltag kommt dann das bisherige Überraschungsteam, der SC Freiburg, am Sonntag um 17.30 Uhr in den Borussia-Park. Weiter geht es am 11. Dezember samstags um 15.30 Uhr bei RB Leipzig, bevor die Englische Woche mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Mittwochabend um 18.30 Uhr beginnt (15. Dezember). Das Fußballjahr 2021 endet am Samstag, 18. Dezember um 15.30 Uhr bei der TSG Hoffenheim.

Wie schon in der Hinrunde eröffnet Borussia die Halbserie gegen den FC Bayern. Die Partie in München findet am Freitag, 7. Januar 2022 statt, Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Am 19. Spieltag steht dann mal wieder ein Topspiel am Samstagabend gegen Bayer 04 Leverkusen an. Die Werkself ist am 15. Januar um 18.30 Uhr zu Gast im Borussia-Park.

Es folgte eine Woche später ein weiteres Heimspiel, tatsächlich am Samstag, 22. Januar um 15.30 Uhr. Der Gegner heißt Union Berlin. Das Pokal-Achtelfinale drei Tage vorher um 18.30 Uhr bei Hannover 96 hatte der DFB bereits terminiert. Anschließend ist eine Woche Pause, in Nord- und Mittelamerika stehen drei WM-Quali-Spieltage an und es läuft der Afrika-Cup. Weiter geht es für Borussia am 5. Februar mit dem 21. Spieltag am Samstag um 15.30 Uhr bei Arminia Bielefeld.

Sind diese Partien alle vorbei, verteilen sich Borussias 21 Bundesligaspiele bis dahin auf diese Anstoßzeiten:

Freitag, 20.30 Uhr: 3

Samstag, 15.30 Uhr: 8

Samstag, 18.30 Uhr: 5

Sonntag, 15.30 Uhr: 1

Sonntag, 17.30 Uhr: 2

Sonntag, 19.30 Uhr: 1