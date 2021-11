Heiligenhaus blickt auf 2022 : Countdown fürs Jubiläumsjahr

Heiligenhaus Termine für Treffen mit Freunden aus den Partnerstädten stehen schon. Und Absprachen können schon auf dem Weihnachtsmarkt 2021 getroffen werden.

Nicht vergessen ist auch: Seit 2020 konnten gegenseitige Besuche nicht mehr stattfinden. Der Kontakt zu den Partnerstädten wurde, so gut es eben ging, über soziale Medien aufrechterhalten. Inzwischen hat die Verwaltung abgefragt, wer denn wohl aus England, Frankreich und dem Erzgebirge anzureisen gedenke. Denn die Partnerstädte sollen in gebührendem Rahmen in verschiedenen Festterminen eingebunden werden.