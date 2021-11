Rheinberger Fördertechnik-Unternehmen : Aumund fördert den Nachwuchs

Die Stipendiaten im Kreise von Aumund-Mitarbeitern. Ganz rechts: Der geschäftsführende Gesellschafter Franz-Walter Aumund. Foto: Aumund Foto: Aumund

Rheinberg Der neunte Stipendiaten- und Alumnitag fand im Millinger Unternehmen Aumund Fördertechnik statt. Mehr als 50 Studierende des Maschinenbaus und des Wirtschaftsingenieurwesens wurden bisher gefördert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem 2020 coronabedingt eine Pause eingelegt werden musste, fand jetzt wieder ein Stipendiaten- und Alumnitag des in Millingen ansässigen Unternehmens Aumund Fördertechnik in Rheinberg als Präsenzveranstaltung statt. Alumni-Veranstaltungen oder -Organisationen bemühen sich um die Erhaltung der Beziehungen zwischen Ehemaligen. An der neunten Auflage, zu der Unternehmenschef Franz-W. Aumund eingeladen hatte, nahmen rund 20 Studierende und Absolventen der Hochschule Koblenz und der TU Bergakademie Freiberg teil.

Nach der Begrüßung sowie einer Präsentation der internationalen Aktivitäten der Aumund-Gruppe folgte die Übergabe der Urkunden an zwei Absolventen der TU Freiberg nach Abschluss ihres Diplom-Studienganges.

Den Teilnehmern am Stipendiaten-Programm, das Franz-W. Aumund 2009 gemeinsam mit Professor Detlev Borstell von der Hochschule Koblenz initiiert hat, werden zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung auch Auslandsaufenthalte in Niederlassungen des Rheinberger Unternehmens weltweit ermöglicht. So berichtete eine Stipendiatin der Hochschule Koblenz über ihren dreimonatigen Aufenthalt vor der Corona-Pandemie in Chennai in Indien. Ein weiterer Studienstipendiat der Hochschule Koblenz informierte anschließend über die Betreuung seiner Masterarbeit durch Aumund Asia, Hongkong, im Corona-Jahr 2020.

Den Blick über den eigenen Tellerrand zu wagen, neue Kulturen und Lebensweisen kennenzulernen: Das ist für Franz-W. Aumund die Grundlage seiner internationalen Geschäftstätigkeit mit Kunden in 130 Ländern und einem Exportanteil von mehr als 90 Prozent. Auch in diesem Jahr appellierte der geschäftsführende Gesellschafter deshalb an „seine“ Stipendiaten, Zeit im Ausland zu verbringen, um den persönlichen Horizont zu erweitern.

Nach Besichtigungen der Produktion und der Abteilungen Konstruktion und Vertrieb ging es in einem dreistündigen Workshop unter der Leitung des Psychologen Peter Gust um „Grundlagen zur erfolgreichen Führung und beruflichen Zusammenarbeit“. Die Stipendiaten wurden unter anderem durch Gruppenarbeit und gemeinsame Diskussion für die Herausforderungen sensibilisiert, die in den nächsten Jahrzehnten in der Führung und Zusammenarbeit auf sie zukommen werden.

In der dritten Generation setzt sich Aumund für die Bildungsförderung junger Menschen ein. Neben der Nachwuchsförderung im eigenen Unternehmen steht die Vergabe von Studienstipendien im Mittelpunkt. Mehr als 50 Studierende des Maschinenbaus und des Wirtschaftsingenieurwesens wurden bisher gefördert.

(up)