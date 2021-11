Kirchenmusik zu Weihnachten : Christliche Lieder im Advent – mehr als Text und Noten

Alpen Maria-Elisabeth Booms aus Alpen hat unter dem Titel „…meins Herzens Tür Dir offen ist“ein Buch über christliche Adventlieder geschrieben. Das will darlegen, dass die Lieder „so viel mehr sind als Musik mit Text“.

Dabei geht es vor allem um theologische, musikalische und pastorale Gesichtspunkte. Dieses Buch will darlegen, dass die Adventlieder, einige sind in extrem schweren Lebensphasen ihrer Dichter entstanden, „so viel mehr sind als Musik mit Text“. Diese Lieder, so Maria-Elisabeth Booms, könnten Impulse für den Glauben geben und Mut schenken, auf Verheißungen Gottes zu vertrauen.

„Es gibt viele Bücher über Weihnachtslieder, aber wohl keine speziell über christliche Adventlieder“, so die Alpenerin. Auf Weihnachtsmärkten und in einer Zeit, in der viel weihnachtliche Musik in der Öffentlichkeit schon lange vor Weihnachten zu hören sei, seien Adventlieder mit nachdenkenswerten Aussagen und Ermutigungen in den Hintergrund geraten. Dieses Buch möchte sie wieder in den Blick nehmen. „Adventlieder enthalten wesentliche Gedanken und Begriffe, die heute schon rein sprachlich nicht mehr so leicht verständlich sind“, so Booms. Durch ihre Erläuterungen gewinne der Leser „vielleicht einen neuen wesentlichen Zugang zur Adventzeit“. Wer ein Buch zum Druckkostenpreis zwischen zehn und zwölf Euro haben möchte, kann sich bis Dienstag, 9. November, bei Maria-Elisabeth Booms, Tel. 02802 800 558, melden. Es wird nach Bestellung gedruckt.