Baustelle in der Rheinberger Innenstadt : Archäologen am Alten Rathaus

Archäologen am Alten Rathaus

Baustelle in der Rheinberger Innenstadt

Rheinberg Neben dem Alten Rathaus in der Rheinberger Innenstadt untersuchen Archäologen freigelegte Gewölbekeller. Dadurch kommt es zu zeitlichen Verzögerungen. Die Stadt geht nicht davon aus, dass die Funde den Glasanbau verhindern werden.

Die Untere Denkmalschutzbehörde bei der Stadt Rheinberg und das Rheinische Amt für Denkmalschutz sind ohnehin an der Sanierung des Alten Rathauses beteiligt, jetzt arbeiten dort zusätzlich Archäologen. Sie untersuchen die freigelegten Mauern eines Gewölbekellers neben dem Alten Rathaus. Dass dort Mauerreste sind, war klar, denn bis in die 1960er Jahre standen dort, wo heute der Lindenplatz ist, Gebäude. Der Technische Beigeordnete Dieter Paus sagte, es gebe allerdings Probleme mit Leitungen, die dort verliefen. Er gehe davon aus, dass der Glasanbau trotz der archäologischen Funde gebaut werden könne. Bürgermeister Dietmar Heyde sagte, dass es durch die archäologischen Untersuchungen zu zeitlichen Verzögerungen kommen werde. In welchem Umfang, sei noch unklar. up/RP-Foto: Armin Fischer