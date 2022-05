Nahe Kairo : Archäologen entdecken Sarkophage mit Mumien in ägyptischer Totenstadt Sakkara

Kairo In der berühmten Totenstadt Sakkara nahe Kairo haben Archäologen bei Ausgrabungen Sarkophage mit Mumien und eine versiegelte Papyrus-Rolle entdeckt. Nun wurden die Fundstücke der Öffentlichkeit präsentiert.

Archäologen haben bei Ausgrabungen in der altägyptischen Totenstadt Sakkara nahe Kairo in Ägypten 250 Sarkophage, 150 Bronzestatuen und bronzene Gefäße, die in der ägyptischen Mythologie für Riten genutzt worden seien, entdeckt. Unter ihnen befindet sich nach Angaben des Leiters des Obersten Antikenrats, Mustafa Wasiri, auch eine Statuette des Architekten Imhotep. Der mutmaßlich erste große Baumeister des Alten Reichs habe die Architektur in der Antike revolutioniert, sagte Wasiri am Montag bei der Vorstellung der Funde.