Konzert in Alpen: Klangvolle Unterstützung für die Ukraine​

Alpen Bei einem Benefizkonzert unter Leitung von Kirchenmusiker Willem Winschuh in der Alpener St.-Ulrich-Kirche gab es Musik aus der Barockzeit und Moderne zu hören.

Die Katholische Kirchengemeinde St. Ulrich in Alpen lud zum Benefizkonzert ein. Vokal- und Instrumentalmusik aus der Barockzeit und der Moderne prägten das Konzert. Der Erlös ist für die Menschen in und aus der Ukraine bestimmt.

Der Kirchenmusiker Willem Winschuh, der frühere Regionalkantor aus Wesel, hatte die Idee für diesen so klangvollen Abend. Anderen in der Not zu helfen, ist ihm ein Bedürfnis. Gleiches gilt für die Mitwirkenden. Sie kamen aus allen Teilen der Welt, darunter aus der Ukraine, Polen, Spanien, den Niederlanden, vom Niederrhein wie aus Ostwestfalen, um in der St.-Ulrich-Kirche zu musizierten. Bereits in Dingden und Moers hatte Winschuh jeweils ein Benefizkonzert für die Opfer der Flutkatastrophe des vergangenen Sommers gegeben. Diesmal soll der Erlös an Menschen aus der Ukraine gehen.