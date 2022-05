Angebote für die Sommerferien : Jetzt für den Rheinberger Ferienkompass anmelden

Im Ferienkompass-Programm gibt es unzählige Angebote für Kinder, so wie hier vor einigen Jahren ein Bastelspaß in der Orsoyer Bücherei Leselust. Foto: Leselust

Rheinberg Sechs Wochen Sommerferien stehen vor der Türe. Der Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Rheinberg gibt nun das neue Programm für den Ferienkompass bekannt.

Ob Ferienlager, Waldkünstler, Nähen, Pizzabäckerei, Abenteuer-Schnitzeljagd oder Spiel und Spaß rund um den Hund und vieles mehr – es dürfte für jeden etwas dabei sein. Das komplette Programm kann auf der Homepage der Stadt (www.rheinberg.de) unter dem Link Ferienprogramm 2022 eingesehen werden. Schon im Voraus bedankt sich die Verwaltung bei allen Mitwirkenden für das große Engagement und freut sich auf viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Für die Anmeldung steht Julia Hußmann werktags in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 02843 171-289 oder per E-Mail an julia.hussmann@rheinberg.de zur Verfügung.