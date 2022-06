Stadtmarketing Rheinberg : Weiter auf dem Weg zur Kräuterstadt

Rheinberg Das Stadtmarketing arbeitet weiter darauf hin, Rheinberg zu einer Kräuterstadt zu machen. In der Gaststätte Punto fand eine Arbeitskreissitzung dazu statt.

Dort zeigte sich, dass schon einiges passiert ist. So gibt es Kontakte zu den Caritas Wohn- und Werkstätten in Rheinberg, die Hochbeete in verschiedenen Größen bauen können. Jetzt müsse geschaut werden, wer Hochbeete haben möchte, sagte Stadtmarketing-Vorsitzende Edeltraud Hackstein. Die Kirchengemeionde St. Peter hat Interesse angemeldet und möchte sie neben dem Kindergarten aufstellen. Gespräche gab es auch mit Bianca Catalköprü vom Teeladen Eudaimonia in der Fußgängerzone. Mit ihr soll es eine Kooperation geben, ein Rheinberger Kräutertee sei bereits in Planung. Die VHS segelt längst auf Kräuterkurs. Nicole Bobek, stellvertretenbde Leiterin der Volkshochschule, wies in der Sitzung auf mehrere Veranstaltungen hin, die es im bald beginnenden Sommerprogramm geben wird. Für die Vereinigung der Historischen Pumpennachbarschaften in Rheinberg sicherte Vorstandsmitglied Wolfgang Pietzonka zu, die Kräuteridee in die Nachbarschaften zu tragen. Unterdessen haben Kitas die Möglichkeit, sich über die Edeka-Stiftung um Hochbeete zu bewerben. Die Stadt will Kräuter an der Eiche auf dem Großen Markt anpflanzen. Anfang August soll es das nächste Treffen zum Thema Kräuterstadt geben.