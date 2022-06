Dreitägiges Seminar : Feuerwehrkräfte aus ganz NRW bilden sich in Alpen weiter

Alpen Bei einem dreitägigen Seminar des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen geht es um Brandmeldetechnik. Dabei sind Kameraden aus dem gesamten Landesgebiet zu Gast in Alpen.

Die Freiwillige Feuerwehr Alpen hat in dieser Woche Einsatzkräfte aus dem gesamten Landesgebiet zu Gast. Das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen hat sich das schmucke neue Feuerwehrgerätehaus der Alpener Kameraden ausgesucht, um das Seminar Anlagentechnik auszurichten. An drei aufeinanderfolgenden Tagen werden je 16 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem gesamten Landesgebiet im Themenfeld der Brandmeldetechnik geschult. Dazu unterrichten mehrere Dozenten täglich rund acht Unterrichtseinheiten.

Das Seminar richtet sich an Führungskräfte im Einsatzdienst der Freiwilligen sowie der Berufsfeuerwehren und an Mitarbeiter im vorbeugenden Brandschutz. Ziel ist es, den Teilnehmenden Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, um die von Gefahrenmeldeanlagen zur Verfügung gestellten Informationen im Einsatz qualifiziert bewerten und einsatztaktisch sinnvoll einsetzen zu können.

Die Inhalte gliedern sich in einen theoretischen Teil, in dem der Aufbau und die Funktionsweise der Brandmeldeanlagen vorgestellt werden, und einen Praxisteil, wozu auf dem Gelände des Gerätehauses in Alpen der Demonstrationsauflieger „Vorbeugender Brandschutz“ aufgebaut wurde.

In diesem Sattelzug befinden sich alle Module der Anlagentechnik, die in einem Objekt vorhanden sein können. Eingehende Brandmeldealarme können so realitätsnah simuliert und der Ablauf der Brandfallsteuerungen verdeutlicht werden. Dieser Teil bleibt den Einsatzkräften in der Regel verborgen, da diese sich zu dem Zeitpunkt meist auf dem Weg zur Feuerwache befinden. Durch dieses Hintergrundwissen können die Fertigkeiten in der Bedienung und Auswertung der Informationen vertieft werden.