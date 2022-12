Live-Musik in Rheinberg Albie Donnelly’s Supercharge zu Gast im To Hoop

Supercharge im To Hoop In der Szene-Kneipe To Hoop in Alpsray geht es weiter mit Live-Musik. Am Samstag, 10. Dezember, um 20.30 Uhr, ist die Band Supercharge um den Saxophonisten und Sänger Albie Donnelly zu Gast in der Kneipe im Bürgerzentrum. „A song a day keeps the doctor away“, heißt es hier dann am Sonntag, 18. Dezember, wenn Barbara Kraus um 15 Uhr zum Adventssingen ins To Hoop bittet. Irische Weihnachts- und Folksongs mit Sheevon erklingen einen Tag vor dem Heiligen Abend am Freitag, 23. Dezember, um 20 Uhr. Und am Silvester-Samstag, 31. Dezember, wird ab 20.30 Uhr der Jahreswechsel gefeiert. Mit Buffet und dem Besten aus den 70-er bis 90-er Jahren, aber ohne Schlager. Infos bei Sami Durak, mobil erreichbar unter 0163 7452042.