Sport förderung in Rheinberg Neuer Sponsor für die Rheinberger Basketballer

Über die Motivation für das Sponsoring sagt Michael Schiffer: „Wir haben als Rheinberger Unternehmen großen Respekt vor der tollen Aufbauleistung, die Thomas Schrader und seinem Team in den letzten Jahren gelungen ist. Das hat uns bewogen, den Breitensport in der Jugend als auch den Spitzensport zu fördern. In den letzten, durch die Corona-Pandemie geprägten Jahren konnten wir alle sehen, wie wichtig ehrenamtliches Engagement und sportliche Angebote vor Ort sind.“