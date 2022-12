Straelener Bauunternehmen ist am früheren AOK-Haus interessiert Tecklenburg plant Umzug nach Rheinberg

Eigentlich ist der Name Tecklenburg untrennbar mit Straelen verbunden. Dort legte 1878 Gerhard Tecklenburg den Grundstein für die heutige Tecklenburg Unternehmensgruppe. Doch nun könnte ein Umzug anstehen. Schon seit Jahren ist es für die Firmenzentrale trotz mehrfacher Erweiterungen viel zu eng an Lingsforter Straße/Berghsweg. Nachdem es mit den Planungen für einen Neubau am Hommespad bisher kaum weiterging, hat Hermann Tecklenburg nun am Niederrhein eine Alternative für sein Unternehmen gefunden. In Rheinberg steht seit fast zwei Jahren das Verwaltungsgebäude der AOK an der Bahnhofstraße leer. Bald könnte das Firmenschild von Tecklenburg am Ortseingang von Rheinberg zu sehen sein.