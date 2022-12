Zahlreiche Aussteller am Alpener Rathaus Ein Nikolausmarkt voller Ideen und guter Taten

Bei den Mitgliedern des Alpener Jugendrotkreuzes sorgte der Nikolausmarkt schon vor Wochen für Betriebsamkeit. „Wir haben in unseren Gruppenstunden Schokocrossies, Rumkugeln und Toffitellas gebacken. Was mit dem Erlös geschieht, entscheidet die Jugend alleine“, sagt Carina Janssen. Socken, Schals und vieles mehr: Das Angebot an selbst Gestricktem am Stand von Erika Gradisar ist schier unendlich. „Ich hänge an der Nadel, das kann man so sagen. Ich stricke in jeder freien Minute“, erzählt sie. Absolut im Trend sind bunte Socken, allerdings sind die Geschmäcker unterschiedlich: „Männer bevorzugen ein dunkles Bunt, Frauen gefallen sie am besten in leuchtenden Farben.“