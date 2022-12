Hobby am Niederrhein Flotte Tänzer schieben seit 40 Jahren eine gesellige Kugel

Am Anfang waren diverse Tanzkurse. Daraus entstand eine muntere Truppe, die nicht nur auf dem Parkett, sondern auch auf der Kegelbahn eine gute Figur machte. So war nach Gründung des Kegelklubs der Name schnell gefunden: „Die flotten Tänzer“. Die Taufe war 1982. Nun hat der Kegelklub sein vierzigjähriges Bestehen gefeiert – mit einem Vater-Kind-Kegeln in der Gaststätte „Zur deutschen Eiche“ in Menzelen-Ost.