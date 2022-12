Nacktbilder, Mobbing, Gewaltverherrlichung Wenn Kinder im Internet zu Tätern werden

Allein schon die blanken Zahlen haben die Köpfe zum Rauchen gebracht: 4,5 Milliarden Internetnutzer gibt es weltweit, das sind 60 Prozent der Weltbevölkerung. 400 Stunden Videomaterial werden alle 60 Sekunden ins Internet hochgeladen, in der gleichen Zeit 65.000 Fotos bei Instagram gepostet und 29 Millionen Nachrichten per Whats-App verschickt. Eine Zahl, die Sandra Epping vom Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz im Kreis Wesel an der Realschule Sonsbeck präsentierte, erschütterte Eltern und Lehrer aber besonders: „In rund 40 Prozent der Fälle, bei denen es um die Verbreitung kinderpornografischer Inhalte geht, sind Kinder und Jugendliche selbst die Täter.“