Feuerwehreinsatz in Rheinberg Feuer bricht während der Fahrt aus – Wagen brennt aus

In Rheinberg ist am Samstagnachmittag ein Auto vollkommen ausgebrannt. Wie die Polizei am Sonntag auf Anfrage der Redaktion mitteilte, hatte die Fahrerin während der Fahrt einen verdächtigen Rauch festgestellt und den Wagen deshalb an der Ecke Bahnhofstraße / Fossastraße angehalten. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Wagen schon lichterloh. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten, berichteten sie. Um ein danebenstehendes Trafohäuschen zu schützen, sei eine sogenannte Riegelstellung zur Kühlung der Gebäudewand aufgebaut worden, erklärte die Feuerwehr. Das Auto sei mit Löschschaum bedeckt worden, um die letzten Glutnester zu ersticken und ein Wiederaufflammen zu verhindern. Nach etwa eineinhalb Stunden sei der Einsatz beendet gewesen.