Spendenaktion für Kinder in Rheinberg Wunschbaum statt Wichteln für Kinder

Eigentlich würden die mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler der Rheinberger Europaschule in diesen Tagen wichteln. Jeder kauft dabei ein kleines Geschenk für einen Euro und es bleibt dem Zufall überlassen, wer es aus der Klasse bekommt. Nicht in diesem Jahr: Als die Schülervertretung (SV) davon erfuhr, dass es noch viele unerfüllte Kinderwünsche am Tannenbaum in der Geschäftsstelle der Sparkasse gibt, sammelten sie das Wichtelgeld in allen Klassen für Geschenke ein. 1000 Euro kamen so in wenigen Tagen zusammen, von denen die SV im Namen der Schule 50 Karten vom Wunschbaum nahm und die entsprechenden Geschenke einkaufte: Lego, Fußbälle, eine Kuscheldecke und vieles mehr. Der SV-Vorstand mit Kathinka Vaupel, Justin Roderfeld und Pascal Geßmann kündigte bereits an, die Aktion des Vereins Klartext für Kinder im nächsten Jahr wieder zu unterstützen. Schulleiter Martin Reichert: „Wir haben an unserer Schule das Fach ‚Wir für uns‘, in dem unsere Schülerinnen und Schüler soziale Verantwortung lernen. Die Aktion passt gut zu uns.“