Rockkonzerte in Rheinberg Glam Bam zweimal live im Schwarzen Adler

Zweimal Glam-Rock im Adler Glam Bam wahren die Tradition: Die Siebziger-Jahre-Glitzer-Band aus Moers und Rheinberg gibt im Dezember wieder zwei Weihnachtskonzerte im Schwarzen Adler in Vierbaum an der Baerler Straße 96. Am Freitag, 16. Dezember, und am Samstag, 17. Dezember, jeweils ab 20 Uhr, sind die Musiker live zu erleben. Dann stehen Songs von Sweet, Slade, T. Rex, Manfred Mann’s Earthband, Black Sabbath, Cheap Trick, Golden Earring und vielen anderen auf der vorweihnachtlichen Festplatte, von der Band in angemessener Dienstkleidung dargeboten. Sprich: in Schlaghosen, Plateauschuhen und vernünftigen Langhaarfrisuren. Immer mit dabei: das Jinglers-Glöckchen. Zwischendurch wird meistens auch ein bisschen Quatsch erzählt, auch der aus den Siebzigern. Noch sind Karten zum Vorverkaufspreis von 14 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren zu haben, es gibt sie im Schwarzen Adler täglich ab 17 Uhr, sonntags ab 12 Uhr, dienstags ist Ruhetag. Man kann sie auch über den Ticketverkauf bei Eventim buchen.