Lichterfahrten durch Xanten, Alpen und Sonsbeck 100 leuchtende Traktoren spenden Hoffnung

In diesem Jahr werden bei den Lichterfahrten am Samstag, 10. Dezember, in Xanten und Alpen sowie am Sonntag, 11. Dezember, in Sonsbeck mehr geschmückte Weihnachtstraktoren an den Start gehen, als in den vergangenen zwei Jahren zusammen. 100 Fahrer haben sich für die Aktion „Ein Funken Hoffnung“ der Landwirte in den drei Kommunen angemeldet. Das gab nun Christoph Giesen bekannt, der die Lichterfahrten in Alpen, Sonsbeck und Xanten mitorganisiert. Mehr geht nicht. „Wir mussten die Gruppe am Donnerstag schließen, weil wir einfach keine Anmeldungen mehr annehmen können“, erklärte Giesen.