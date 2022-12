Kartenverkauf startet So wird die zehnte Ausgabe von „Angrillen Made in Kleve“

Im Jubiläumsjahr von „Angrillen – Made in Kleve“ startet eine kleine Tradition. Denn bereits zum dritten Mal in Folge steht das Angrillen am zweiten Abend zum Tanz in den Mai ganz im Zeichen der „Heldenzeit“. Einlass ist am Sonntag ab 17.30 Uhr, los geht es wieder um 19 Uhr. Musikalisch werden im Anschluss an das Grillen die DJs Marc Schneimann und Uwe die rund 1500 erwarteten Gäste in den Mai begleiten.