Spendenübergabe : 1350 Euro für das Kinderpalliativteam „Sternenboot“

Sparkassen-Vorstand Frank-Rainer Laake (v.l.), Bürgermeister Frank Tatzel, Antje Heythausen (Kinderkrankenpflegerin), Medizinerin Dr. Gisela Janßen von Sternenboot, Veranstalter Filip Zalewski, Ute Lomme und Stefanie Kaleita von der Stadt Rheinberg bei der Spendenübergabe. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Bei der ersten niederrheinische Cosplayer Convention in Rheinberg ist Geld gesammelt worden, das nun als Spende an die Kinderpalliativteam „Sternenboot“ übergeben wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Es gab viel zu sehen am 19. Januar in der Rheinberger Stadthalle. Aufwendig kostümierte Menschen strömten in die Stadthalle, um die von Filip Zalewski organisierte, erste niederrheinische Cosplayer Convention, kurz „Cos Con“, zu besuchen. Cosplayer imitieren Figuren aus Film, Fernsehen oder Comics und schlüpfen nicht nur optisch mit aufwendig gestalteten Kostümen in die jeweiligen Rollen, sondern übernehmen auch das gesamte Verhalten ihrer Vorbilder. Ob als Ghostbuster, Cinderella, Pennywise aus dem Film „Es“ oder eine Figur aus dem „Starlight Express“ – sie alle trugen dadurch, dass sie ihr Hobby auslebten, dazu bei, dass eine stattliche Spendensumme zusammenkam, die dem Kinderpalliativteam „Sternenboot“ aus Düsseldorf jetzt übergeben werden konnte.

Die Leiterin der Einrichtung, Gisela Janßen, nahm die Spende in Höhe von 1350 Euro sehr erfreut entgegen und bedankte sich im Namen aller Kinder, die unheilbar erkrankt sind und deren Familien, die durch das Palliativteam zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld betreut werden. In einem Gebiet von Kleve bis Köln versorgt die Ärztin, zusammen mit ihrem Team, die jungen Patienten medizinisch und kann durch Spenden auch kleine Wünsche erfüllen, die zum Wohlbefinden der kranken Kinder und ihrer Angehörigen beitragen und kleine Glücksmomente schaffen sollen. Rund 5000 Kinder sterben pro Jahr zum Beispiel an Tumorerkrankungen oder Herzfehler. Besonders wichtig ist der engagierten Ärztin, dass das Kinderpalliativteam bekannter wird. „Viele Familien haben eine regelrechte Irrfahrt hinter sich, bis sie zu uns Kontakt aufnehmen. Dass es das Kinderpalliativteam gibt, wissen leider noch nicht alle Ärzte, Krankenkassen oder sonstigen Ansprechpartner, wenn das Kind schwer erkrankt“, so Janßen.

Lesen Sie auch Cosplayer Convention in Rheinberg : Verkleiden als Hobby

Filip Zalewski bedankte sich bei Frank-Rainer Laake von der Sparkasse am Niederrhein und bei Bürgermeister Frank Tatzel als Schirmherr der COS CON für die tolle Unterstützung. Beide beteiligten sich an den Kosten des Events. „Ohne Sie hätten wir die Veranstaltung nicht durchführen können.“ Für alle Beteiligten stand für die Zukunft fest: „….to be continued“.

Auch Rotkäppchen und der Wolf waren im Januar in der Stadthalle mit dabei. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Das Kinderpalliativteam „Sternenboot“ des Universitätsklinikums Düsseldorf erreicht man unter der Mail-Adresse sternenboot@med.uni-duesseldorf.de oder unter der Telefonnummer 0211 8117637.

(up)