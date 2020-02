Projekt-Präsentation in Rheinberg : Faszinierender Kulturabend an der Europaschule

In einem Theaterstück boten Europaschüler am Kulturabend atmosphärisch-düstere Momente. Foto: Armin Fischer

Rheinberg Die Schulveranstaltung bot Filmclips, Schattentheater, Schauspielszenen und Musik – Ergebnisse verschiedener Projektarbeiten.

Die gespielte Szene war nicht in einem der großen Schauspielhäuser zu sehen, sondern in der Mensa der Europaschule Rheinberg. Für zweieinhalb Stunden bot sie einem begeisterten Publikum ein abwechslungsreiches Kulturprogramm, das es mit einer großen Bühne gut aufnehmen konnte. Barbara Koczy, die Hauptverantwortliche Organisatorin der Abendveranstaltung, hatte gemeinsam mit ihren Kolleginnen Lisa Mette und Mareile Manten zur Präsentation der Projektergebnisse eingeladen. Das Fach Darstellen und Gestalten zeigte selbst gemachte Filmclips, modernes Schattentheater und Schauspielszenen, zweierlei Schülerbands spielten Coverversionen aus den Charts, sowie selbst komponierte Stücke und die Tanz-AG führte verschiedene selbst choreografierte Gruppen- sowie Einzeltänze auf. Außerdem gab es den ersten „Teaser“ von Erasmus + zu sehen, einem internationalen Theaterprojekt, das Jugendliche aus Portugal, Spanien und Deutschland an der Europaschule zusammenbringt, um zum Thema „Dream a little Dream“ zu arbeiten.