Büttensitzung in Budberg : Mühlenspatzen feiern voller Leidenschaft

Herrlicher Auftritt: Irmgard Schmitz als geplagte Ehefrau. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Sie haben keinen Elferrat, die Orden werden liebevoll von Zuschauern aus dem Saal verteilt, und sie machen in Budberg seit 70 Jahren mit Leidenschaft Karneval: Die Budberger Mühlenspatzen haben am Samstagabend im Pfarrheim St. Marien ihre Büttensitzung gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Marie Braun

Lustige Sketche sorgten für Lacher, so zum Beispiel ein Sketch zur Suche nach der Liebe: Eine Single-Lady lernte durch ein Dating-Portal mehrere Männer kennen. Aber einer war kurioser als der andere. Am Ende stand die Lady in rot doch wieder alleine da. Das karnevalistische Highlight war dann der Rheinberger Prinz, Matthias I., der auf die Bühne kam.

Peter Houcken nutzte den Abend, um auf die Kritik nach seiner scharfen Büttenrede bei den Rhinberkse Jonges am vergangenen Wochenende zu reagieren. Er habe mit seinem Gedicht „Bravo“-Rufe und Klatschen ausgelöst, sagte Houcken, der eine Zeitungsausgabe auf die Bühne mitgebracht hatte. Es stimme doch „eigentlich alles“, was er in seiner Rolle als Bürger angesprochen habe.