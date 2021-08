Seniorenbeirat und Spektakel Rheinberg laden ein : Das Corona-Chaos als bunte Revue in der Stadthalle

Rheinberg Am nächsten Samstag, 14. August, wird in der Rheinberger Stadthalle die „Co-ron-na-Chaos-Revue“ aufgeführt. Künstlerinnen und Künstler vom Niederrhein geben sich ein Stelldichein und versprechen einen im wahrsten Sinne des Wortes „bunten“ Abend.

Am nächsten Samstag, 14. August, wird in der Rheinberger Stadthalle die „Co-ron-na-Chaos-Revue“ aufgeführt. Künstlerinnen und Künstler vom Niederrhein geben sich ein Stelldichein und versprechen einen im wahrsten Sinne des Wortes „bunten“ Abend. Veranstaltet wird die Revue vom Seniorenbeirat der Stadt Rheinberg und dem Rheinberger Verein Spektakel.

Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro gibt es im Vorverkauf bei der Sparkasse am Niederrhein an der Bahnhofstraße 5 sowie bei Lederwaren Hussmann an der Rheinstraße 17 in der Rheinberger Innenstadt während der Öffnungszeiten. Auch an der Abendkasse sind Karten erhältlich.