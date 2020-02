Büttensitzung der St. Ulrich Schützenbruderschaft : Lachmuskeltraining in der Millinger Turnhalle

Rheinberg Hunderte Narren feierten auf den beiden Büttensitzungen des Elferrates der St. Ulrich Schützenbruderschaft.

Am Wochenende hat der Elferrat St. Ulrich Millingen die Turnhalle der Grundschule am Bienenhaus wieder einmal in eine närrische Hochburg verwandelt. Rund 300 bunt kostümierte Narren schunkelten sich durch die beiden Büttensitzungen am Freitag und am Samstag. Traditionell dabei war auch die befreundete Oppumer Prinzengarde mit Prinz Christian I. und Prinzessin Lilly I. samt Gefolge.