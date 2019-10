Stadthalle Rheinberg : Rollenspieler rocken die Stadthalle

Vor der Premiere in der Rheinberger Stadthalle: Die Cosplayer Veranstaltung Cos Con setzt sich für einen guten Zweck ein. Gisela Janßen (unten rechts) vom Sternenboot-Team freut sich über die Unterstützung für die Kinderpalliativ-Inititaive. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Die Event-Premiere in der Rheinberger Stadthalle will das Kinder-Palliativ-Team „Sternenboot“ unterstützen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Florie-Albrecht

Alice im Wunderland, die Geisterjäger aus Ghostbusters und Schauspieler Chuck Norris vereint – dieses Bild wird sich am 19. Januar in der Stadthalle darstellen. Dann wird dort die erste niederrheinische „Cosplayer Convention“ – kurz „Cos Con“ – ausgerichtet. Dabei schlüpfen die Teilnehmer in bekannte Figuren aus Film, Comic, Videospiel, Anime oder Manga. Sie verwandeln sich nicht nur äußerlich in diese Figuren, sondern sollen diese auch durch ihr Verhalten verkörpern.

Veranstalter ist der freie Kino- und Filmjournalist Filip Zalewski, der das Programm im Stadthaus mit einem einleitenden Video präsentiert hat. „Ich hab schon mit vielen Stars gesprochen. Aber hier kriege ich Gänsehaut. Das ist was Besonderes für mich.“ Ein Kollege habe ihm 2017 vorgeschlagen, mit der „Con“-Idee was Gutes zu tun. Bei einer ersten „German Comic Con“ habe man 400 Euro in vier Stunden gesammelt. 2018 habe man mit einem von einem „Game of thrones“-Star signierten Buch einen zweiten Versuch gemacht. Der sei aber „in die Hose gegangen“, so Zalewski: „Die Summe war peinlich.“ Danach stand für ihn fest: „Wir brauchen einen Cosplay-Contest“.

Info Die Ticket-Preise für Zuschauer und Spieler Karten Die Tickets kosten zehn Euro, eine Vierer-Balkon-Loge 60 Euro. Online Die Karten sind nur im Vorverkauf online über „Eventim“ zu erwerben. Teilnehmer Dazu kommt für die Teilnehmer eine Anmeldegebühr von fünf Euro, Catering und Backstage inbegriffen.

Rheinberg habe er eher zufällig ausgewählt. „Ich hab gegoogelt, die Halle gesehen, dachte: Wow, da machen wir das.“ Einen solchen Contest habe es bislang noch nicht gegeben. Die „German Comic Con“ unterstütze den Vorstoß. „Wir haben schon sehr viele Anfragen.“ Jury-Chefin Melle McMurphy machte deutlich, dass Teilnehmer sich anmelden und ihre Musik zur Verfügung stellen müssen. „Man hat eine Minute Zeit, um den Cosplay darzustellen.“ Danach werden Improvisationsaufgaben gestellt, die zeigen sollen „in wie weit sie in der Rolle sind“. So hätten auch „kleinere Cosplayer“ oder Leute, die das aus purer Freude machen, die Chance zu gewinnen.

Der Erlös geht an das Düsseldorfer Pallliativteam „Sternenboot“, das todkranke Kinder in einer 24-Stunden-Rufbereitschaft psychologisch und therapeutisch betreut. „Wir sind auch in Rheinberg aktiv“, berichtete Gisela Janßen vom „Sternenboot“-Team. Die freut sich über die Unterstützung. Denn viele Familien könnten sich diese Hilfe kaum leisten. „Es ist zudem wunderbar, dass man über uns redet.

Bürgermeister Frank Tatzel hat die Idee sofort gefallen. „In unserem Wohnzimmer ist das vom Flair her sicher was Besonderes“, sagte er als Schirmherr der Veranstaltung. Die Sparkasse am Niederrhein ist als Sponsor mit im Boot. „Das ist ein wunderbares Event für alle Altersgruppen und die ganze Region zu einem guten Zweck“, sagte Frank-Rainer Laake für die Sparkasse.