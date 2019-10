Mundartfrühschoppen des HVV Alpen : Gute Stimmung dank Dönekes op Platt

Alpen-Bönninghardt Zum 33. Mal fand am Sonntag der Mundartfrühschoppen des Heimat- und Verkehrsvereins Alpen statt. Es wurde ein kurzweiliger Vormittag.

„Die alten Geschichten hören sich auf Platt einfach besser an“, erklärt Franz-Josef Spölmink, Vorsitzender des Alpener Heimat- und Verkehrsvereins (HVV). Der hatte am Sonntag zum inzwischen 33. Mundartfrühschoppen in den Bönninghardter Gaststätte Thiesen geladen. Wer das diesjährige Motto: „Ons Modersprok ess ons Dörps Platt, sej kömmt ons Läwe lang üt uns Hatt, ok fan Dak mäkt sej noch senn för uns Läwe, on düt ons noch föll nette Erinnerunge gäwe“ verstand, der war bei Schnittchen und Fisternöllekes sehr gut aufgehoben.

Den Auftakt gestaltete ein musikalisches Quartett, bestehend aus Mia Kanders, Erika Heinemann, Heinz Wellmann und Johannes „Chang“ Schmitz mit dem Plattproter-Lied, das alle im Saal lautstark mitsangen. Geschrieben hatte diesen wunderschönen Titel Alpens Plattspräker-Ikone Christel Tinnefeld. Die präsentierte sich dieses Mal als „Greta von der Hei“ und philosophierte in ihrer unnachahmlichen Art über den Klimawandel. So müssen die armen Vögel immer weiter fliegen, damit sie noch ein paar Körner ohne Gift mitkriegen. „Überall wird mit Gift hantiert, ich wundere mich, dass der Mann da oben nicht die Geduld verliert. Wo ist die Welt, die er uns gegeben hat?“, wollte Tinnefeld wissen.

Moderiert wurde der kurzweilige Vormittag von Günter Peschges und Fritz Nühlen, der sich in dem Vortrag „Op Tsigäärke oder Piep, ohne schmooke nit völl liep“ an den blauen Dunst seines Vaters erinnerte: „Zweimal in der Woche hat er mit den Nachbarn Karten gespielt. Die rauchten auch alle, so dass man nach kurzer Zeit in der Stube nicht mehr viel sehen konnte.“ Peschges griff den Vortrag gekonnt auf: „Sich das Rauchen abzugewöhnen, ist kinderleicht. Ich habe das schon hundertmal geschafft.“