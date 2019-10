In der Reichelsiedlung : Neuer Spielplatz Ahornstraße ist fest in Kinderhand

Nicht nur die Kinder, auch Maureen Mille-Welters, Hausmeisterin der Begegnungsstätte, hat Spaß auf dem neu gestalteten Spielplatz in der Reichelsiedlung. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Die Spielfläche in der Reichelsiedlung wurde für 50.000 Euro generalüberholt. Nun fand die offizielle Übergabe statt.

Längst haben die Kinder diese Spieloase in der Rheinberger Reichelsiedlung für sich entdeckt und lange vor der offiziellen Übergabe mit Waffeln und Kakao in Beschlag genommen. Der Spielplatz an der Ahornstraße erfreut sich bereits großer Beliebtheit und ist das Ergebnis einer gemeinsamen Planung.

Kinder hatten in einem Workshop ihre Vorstellungen zu einem neuen Spielplatz bereits im vergangenen Jahr erarbeitet. Hinzu kam ein Modellentwurf von der Europaschule, den Jugendliche beisteuerten. Zum Hintergrund: Die Stadt Rheinberg hatte anhand einer Spielflächenbedarfsplanung alle Spielplätze auf den Prüfstand gestellt. Daraus wurde ersichtlich, welche der 75 Spielplatzflächen überhaupt noch genutzt werden. Für einige kam eine Aufrüstung in Frage, um sie für Kinder attraktiv zu machen. Wiederum andere erwiesen sich als so unattraktiv, dass sie schon gar nicht mehr von den Kindern aufgesucht wurden. Einen eher dürftigen Zustand bescheinigte man der Anlage an der Ahornstraße. Und da Kinder bekanntlich gut vernetzt sind, fiel die Nutzung in der kinderreichen Reichelsiedlung immer geringer aus.

Gemeinsam mit den potenziellen kleinen Nutzern machte sich im vergangenen Jahr die Verwaltung dann daran, diese Fläche aufzuwertenv – ganz nach dem Motto „Kinder an die Spielgeräte“. Im Spielflächenbedarfsplan machte das Areal an der Ahornstraße den Anfang. „Die Planung mit den Kindern hat sich gelohnt, da sie ehrliche Antworten zur Gestaltung parat hatten. Sie sind die Experten. Die Fläche an der Ahornstraße wird nun optimal genutzt. Da ist jetzt richtig viel los“, sagt Sebastian Sturm, Leiter des Rheinberger Kinder- und Jugendbüros.

Das neue Areal ist großzügig gestaltet, bietet Sand- und Spielflächen sowie Spielgeräte auf rund 2500 Quadratmetern. Mittelpunkt ist ein Ensemble an Spielgärten, das verschiedene Spielstationen bietet und in der Optik an ein Schiff erinnert. Hinzu kommt noch der Bolzplatz für Jugendliche, der bereits schon vorher zum Areal gehörte. „Für uns waren die Anregungen der Kinder sehr wertvoll. Verschiedene Ideen haben wir umgesetzt“, sagt dazu Babette Heimes vom Fachbereich Jugendhilfe über die erstmalige Zusammenarbeit mit den Kindern aus der Reichelsiedlung.