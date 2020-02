Kommentar zu Gießens Vorstoß : Den heiligen Elternwillen außer Acht gelassen

Die Europaschule in Rheinberg (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Meinung Rheinberg Norbert Giesen, Leiter der Europaschule, hat eine wichtige schulpolitische Debatte angestoßen. Leider hat er es dabei an Diplomatie fehlen lassen.

Es ehrt den Leiter der Europaschule, dass er auch jetzt noch, wenige Monate vor seinem Wechsel in den Ruhestand, noch schulpolitische Entwicklungen in den Blick nimmt. Giesen ist ein Vollblut-Pädagoge, der immer engagiert für seine Schule(n) gekämpft hat.

Jetzt aber hat er übers Ziel hinausgeschossen. Giesen hat vorgeschlagen, über eine Begrenzung der Zügigkeit am Amplonius-Gymnasium nachzudenken, damit die Schüler sinnvoller verteilt werden. Indirekt hat er sich mit diesem Vorschlag in die inneren Angelegenheiten des Gymnasiums eingemischt. Das wird das ohnehin seit Jahren angespannte Verhältnis der beiden konkurrierenden Schulen nicht verbessern. Zudem weiß man, dass Norbert Giesen es stets kritisiert hat, dass einst auf Betreiben der CDU entschieden wurde, an der Europaschule eine maximale Sechszügigkeit festzulegen – zu einer Zeit, als die Schule auch sieben Klassen hätte füllen können.