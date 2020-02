Büttensitzung der KAB : Alpens Narren in Südsee-Stimmung

Sie heizten die Betriebstemperatur noch weiter an: die Heio-Pais auf der Büttensitzung in der Dahlacker-Scheune. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Heiß her ging es auf der Büttensitzung der KAB Alpen. Ein närrisches Sommer-Hoch bestimmte das Wetter in der Dahlacker-Scheune.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

In Alpen war am Samstagabend spontan der Sommer ausgebrochen, glaubte man dem KAB-Elferrat. In der Scheune „Zum Dahlacker“ erschienen die Gäste unter anderem in Hawaii-Hemden, Shorts, Strohhut und Blütenkranz. „Summertime-Feeling“ bestimmte den jecken Abend mit einem „Aloha“ und einem dreifach donnernden „Mokum mäk met“. Die Scheunenwände waren mit großformatigen Strandlandschaften der Südsee geschmückt worden. Aufblasbare Palmen verstärkten den Eindruck. Urlaub in der Südsee war als „Trockenübung“ im Februar in Alpen buchbar.

Ihre Belastbarkeit demonstrierte gleich zu Beginn die Bühne. Rund 100 Kopf stark war die Prinzengarde der Stadt Wesel. Mit einem eindrucksvollen Auftritt und traumhaft tänzerischen Elementen stimmte sie die Urlauber auf das ein, was da noch kommen sollte. Die Mini-Möhnen Tanzgruppe trat gleich zweimal auf, direkt zu Beginn im Urlaubsoutfit mit Sonnenbrille. Später sorgte die Menzelener Gruppe New Generation für einen weiteren Hingucker.

Info So geht das jecke Treiben in Alpen weiter Termine Am Donnerstag, 20. Februar, stürmen die Möhnen ab 15.11 Uhr die Bankinstitute und danach das Rathaus. Am Sonntag, 23. Februar, schlängelt sich ab 14.11 Uhr der 41. Zug durch Alpen. Der AKK hat das Motto „Ob warm, ob kalt, ob trocken oder nass, in Alpen haben die Kinder Spaß“ ausgegeben.

Sein jeckes Volk begrüßte der Kinderprinz Matti Meier mit seiner Prinzessin Cosima Krawczk samt Gefolge. Präsident Gerd Verhalen führte durch das Programm bis Mitternacht, kündigte Tanzgruppen, Bands, Majestäten und Büttenredner an. Bei so viel guter Stimmung, die schnell in den Partymodus wechseln wollte, legten die Essener Heio-Pais nach Art des Colonia Duetts nach und heizten nochmals die Betriebstemperatur an.

Als sich die Stimmung kurz vorm Siedepunkt einpendelte, nahte Hilfe aus Keppeln. Im Feuerwehroutfit samt Einsatzleiter und Einsatzwagen sorgten die Landstreichler in Ballettformation mit ihren Tanzelementen für manchen Wow-Effekt. Wer kann schon so gekonnt durch einen Feuerreifen springen und wird von den Kollegen sicher aufgefangen? Dicke orange-roten Flammen aus Filz machten die Illusion perfekt.

Der Düsseldorfer Puma – Dirk Westmeier – fand erneut den Weg nach Alpen. Der Mann mit dem Koffer packte auf der Bühne aus, was ihm das Leben eingepackt hatte. „Ich habe erneut am Alpener Volkslauf teilgenommen“, sagte Westmeier, der bei seinem ersten Lauf ganz nebenbei vom Karneval in Alpen erfahren hatte und seitdem mit seinen Geschichten ins Programm gehört. „Das Publikum in Alpen ist so toll“, schwärmte er vor seinem Auftritt.