Debatte in Rheinberg : Obergrenze fürs Gymnasium vorgeschlagen

Rheinberg Norbert Giesen, Chef von Rheinbergs Europaschule, löst im Schulausschuss eine kontroverse Debatte aus.

Norbert Giesen, Direktor der Europaschule, hat im Schulausschuss in Rheinberg eine Debatte losgetreten, die nachwirken wird. Der scheidende Schulleiter – er geht im Sommer in den Ruhestand – hat vorgeschlagen, am Gymnasium nur noch eine bestimmte Anzahl von Klassen pro Jahrgang zuzulassen. „Der Schulausschuss sollte sich Gedanken darüber machen, ob man die Zügigkeit am Amplonius-Gymnasium auf vier Klassen pro Jahrgang begrenzt, um besser steuern zu können, welche Schüler an welcher Schule angemeldet werden“, so Giesen. Ihm komme es darauf an, dass bestehende Missverhältnis zwischen dem Gymnasium und der Europaschule, die zum nächsten Schuljahr in eine Gesamtschule umgewandelt wird, zu korrigieren.