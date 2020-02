Polizei sucht Zeugen : Maskierter Täter überfällt Tankstelle in Alpen

Alpen In Alpen ist am Freitagabend eine Tankstelle überfallen worden. Der Täter entkam auf einem Mountainbike. Nun sucht die Polizei nach einem jungen Mann.

Ein Mann hat am Freitagabend gegen 20.10 Uhr eine Tankstelle an der Weseler Straße in Alpen überfallen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, bedrohte er die Mitarbeiterin und nahm Bargeld aus der Kasse. Anschließend sei er auf einem schwarzen Mountainbike in Richtung Ortskern geflüchtet, berichteten die Ermittler.