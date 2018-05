Rheinberg: Nachbarschaftsstreit:Beschuldigter Mann wehrt sich

Rheinberg

Nach den Handgreiflichkeiten unter Nachbarn auf der Sailerstraße in Orsoy (die Redaktion berichtete) hat sich nun der vermeintliche Übeltäter gemeldet. Er fühle sich zu Unrecht beschuldigt, sagt der Orsoyer. Die Aggression sei nicht von ihm, sondern von dem Mann ausgegangen, der öffentlich die Vorwürfe erhoben und ihn in die fremdenfeindliche Ecke gestellt habe. Der Mann einer Afrikanerin hatte Anzeige erstattet und ausgesagt, dass er einen Zahn verloren, Prellungen und Schürfwunden erlitten habe. Sein Kontrahent beteuert, dass er lediglich seinen Sohn habe losreißen und schützen wollen, der vom Nachbarn drangsaliert worden sei. Nur erlebe er in den sozialen Medien einen Shitstorm.