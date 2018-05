Rheinberg: Gewerkschaft diskutiert über Organspende

Rheinberg IG BCE Rheinberg hat den Intensiv-Mediziner Dr. Gero Frings als Referenten nach Ossenberg eingeladen.

Die IG BCE-Ortsgruppe Rheinberg lädt ihre Mitglieder zur ersten Informationsveranstaltung in diesem Jahr ein. Die beginnt am Sonntag, 13. Mai, um 11 Uhr im Pepperpot in Ossenberg an der Kirchstraße 37. Dr. Gero Frings, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Operative Intensivmedizin und Akutschmerztherapie am St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort, informiert über das sensible Thema Organspende.