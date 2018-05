Rheinberg: König Adolf Knaup gewinnt eheliches Duell

Rheinberg Die Schützenbruderschaft St. Nepomuk Alpsray startet ins Festwochenende.

Nach einem spannendem Duell zwischen den Eheleuten Monika und Adolf Knaup um die Königswürde hat sich der Mann durchgesetzt und darf sich fortan als neuer König von Alpsray feiern lassen. Die unterlegene Rivalin gratulierte und ist nun die Königin an seiner Seite.

Morgen Abend steigt im Zelt die Disco Querbeat mit dem DJ-Team BaLu. Am Samstag treten die Schützen an, um das Kaiserpaar mit Throngefolge zum Umzug durchs geschmückte Dorf abzuholen. Auf der Vogelwiese am Kappellenweg wird um 17 Uhr eine Königsparade mit Schaufahnenschwenken sowie Auszeichnung der Schüler- und Jugendprinzen sowie der Prinzessin stattfinden.