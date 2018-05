Alpen : Edeka will nächstes Jahr in Menzelen mit Bau beginnen

Alpen Seit sechs Jahren laufen die Planungen für den neuen Edeka-Markt an der Ecke Neue Straße/Xantener Straße in Menzelen. Gestern meldete Thomas Luft, dass im nächsten Jahr mit dem Bau begonnen werden kann. "Viele Menzelener haben schon nicht mehr daran geglaubt, dass es überhaupt mal irgendwann was wird mit dem Edeka-Markt in ihrem Ortsteil", sagte Luft. "Aber wir haben unsere Planungen trotz vieler Widrigkeiten, die immer wieder zu Verzögerungen geführt haben, beharrlich weiterverfolgt, so dass die Wege zum Einkaufen für die Menzelener bald endlich nicht mehr so weit sind", sagte Luft, der auch die Edeka-Märkte in Alpen und Borth betreibt.

Neben dem neuen Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern würden eine Bäckerei mit Café, eine Apotheke und ein Blumengeschäft einziehen. Zudem gebe es Gespräche mit der DHL über eine Packstation. Den Besuchern stünden knapp 200 Stellplätze zur Verfügung.



Dass die Bauarbeiten voraussichtlich erst im ersten Halbjahr 2019 beginnen können, habe verschiedene Gründe. Zum einen hätten die Behörden in der Vergangenheit immer neue Auflagen gemacht. Zudem seien Vorprüfungen und Gutachten erforderlich, ehe Baurecht geschaffen sei. Dazu gehörten die Artenschutzprüfung, die Untersuchung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst sowie eine archäologische Prüfung. Auch ein Verkehrsgutachten werde derzeit erstellt. Das alles ziehe sich wohl noch bis in den Spätherbst hin.

Sofern sich aus den Prüfungen keine Verzögerung ergebe, werde der Bebauungsplan Ende des Jahres als Satzung beschlossen. Dann werde der Bauantrag eingereicht. "Wir sind guter Dinge. Geht alles glatt, erfolgt der erste Spatenstich Anfang 2019", so Luft. Die Bauzeit betrage rund ein Jahr.

(bp)