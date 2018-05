Holthausen: Ein Nachmittag unter netten Nachbarn

Holthausen Bei der Aktion "Stühle vor die Tür" lud diesmal Ingrid Möller zu sich in den Vorgarten bei Kaffee und Gebäck ein. Wer kommt, der kommt, ist die Devise. Weitere Termine sind schon geplant.

Drei Sonnenschirme und ein Tisch mit der ein oder anderen Leckerei darauf und Stühlen drum herum. So oder so ähnlich stellen sich Anne Mommertz und Ute Frank, Initiatorinnen des Projekts "Stühle vor die Tür", einen schönen Nachmittag unter Nachbarn vor. Unter dem Motto "Es muss ja nicht gleich ein Straßenfest sein!" wollen sie die Nachbarschaft pflegen, kennenlernen und ohne großen Aufwand genießen. Nachdem Ute Frank am Zentrum plus an der Henkelstraße bereits erfolgreich die Stühle vor die Tür stellte und so Passanten zu einem kleinen Pläuschchen am Straßenrand animieren konnte, legte Ingrid Möller gestern ab 14 Uhr nach und stellte ebenfalls den ein oder anderen Stuhl vor die Tür. Die 67-Jährige war von Beginn an von der Idee begeistert. "So möchte ich auch mal bei uns auf der Straße zusammensitzen", sagte sie, als Jakob Gerresheim die Inspiration zur Initiative lieferte.