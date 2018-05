Viersen: Mann schießt im Streit auf Nachbarn

Viersen Ein Nachbarschaftsstreit in Viersen ist am Dienstagabend eskaliert. Laute Musik war der Grund für die Streitigkeiten. Dann fielen Schüsse.

Ein Mann hat in Viersen auf die Nachbarn seines Gastgebers geschossen, weil er weiterhin laut Musik hören wollte. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten am Dienstag gegen 20.40 Uhr zur Krefelder Straße gerufen. Dort war es zu dem Nachbarschaftsstreit gekommen. Grund der Streitigkeiten waren offenbar wiederholte Ruhestörungen durch laute Musik. Am Dienstag eskalierte der bis dahin verbale Streit.