Rheinberg: BSV-Grenadiere beim Königsschießen in Topform

Rheinberg Jubel bei den "schreienden Flammen": Mario Hög und Rebecca Furth regieren Bürgerschützen Lohmühle in Vierbaum.

Kaiserwetter beim Königsschießen des Bürgerschützenvereins (BSV) Lohmühle Standort Vierbaum. Und einer strahlte ganz besonders: Mario Hög hat den Zweikampf an der Vogelstange gewonnen und regiert mit Rebecca Furth an seiner Seite.

Das Schützenfest wurde am Freitag mit der 3. Vierbaumer Mai-Gaudi im Festzelt auf der Festwiese Langackerstraße 81 am Kindergarten fortgesetzt. Der Krönungsball findet Samstag nach dem Festumzug um 18.30 Uhr statt. Durch die die Verkürzung des Schützenfestes geht es am Sonntag um 11 Uhr mit dem Klompenball im Festzelt weiter. Am Montag, 14. Mai, findet das Fest seinen Ausklang mit dem traditionellen "Knoock begrawe" im Wäldchen am Kuckuck.