Bildung in Alpen : Didaktische Leitung an der Sekundarschule ist wieder komplett

Alpen Beate Iwanecki verstärkt das Leitungsteam der Sekundarschule Alpen. Das zehnjährige Bestehen der Schule soll erst nach den Sanierungsarbeiten gefeiert werden.

Dieser Ausflug sei vom eigens gegründeten Jubiläumskomitee von langer Hand geplant worden, so die Schule. Bei der Anfahrt habe in den Bussen eine durchweg fröhliche, erwartungsvolle Stimmung geherrscht. Im Movie Park seien gleich die Achterbahnen und anderen Attraktionen in Beschlag genommen worden. Bei herrlichem Wetter sei dieser Tag in vollen Zügen genossen worden. Ermöglicht wurde dieser Ausflug durch Finanzspritzen von der Sparkasse am Niederrhein in Alpen und aus der Annemarie-Mäckler-Stiftung der Gemeinde.