Amplonius-Gymnasium Rheinberg : Wiedersehen 40 Jahre nach dem Abi

1982 bauten sie ihr Abitur in Rheinberg, jetzt trafen sich die ehemaligen Amplonianer wieder. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Rund 30 ehemalige Amplonianer und Amplonianerinnen feierten ein Wiedersehen am Samstag im Budberger Bahnhof. Vor 40 Jahren haben sie ihr Abitur gemacht.

40 Jahre nach ihrem Abitur haben sich jetzt ehemalige Schüler und Schülerinnen des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums wiedergetroffen. „Schön war es!“ – das war im Anschluss die einhellige Meinung der rund 30 Abiturientinnen und Abiturienten, die am Samstagabend bis weit nach Mitternacht im Budberger Bahnhof erzählt, gelacht, lecker gegessen und getrunken haben. Viele alte Erinnerungen wurden aufgefrischt. Die ehemaligen Amplonianer waren aus dem ganzen Bundesgebiet nach Rheinberg in die alte Heimat angereist und waren gerne der Einladung des Organisationsteams Petra Heinen und Steffen Gumpert gefolgt. Die beiden leben heute noch in Rheinberg.