Polizeieinsatz in Rheinberg : 82-jähriger Rheinberger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Polizeieinsatz in Rheinberg

Rheinberg/Budberg Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf der Rheinberger Straße (L155) zwischen Rheinberg und Budberg wurde ein Fußgänger schwer und eine Autofahrerin leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

(RP) Eine 78-jährige Rheinbergerin fuhr mit ihrem Wagen vom Kreisverkehr Melkweg aus kommend Richtung Budberg. An der Einmündung Hecklerweg/Am Mühlenkolk überquerte ein 82-jähriger Rheinberger die Fahrbahn. Aus bislang ungeklärter Ursache sei es zum Zusammenstoß gekommen, wobei sich der Mann schwere Verletzungen zugezogen habe. Die Pkw-Fahrerin verletzte sich offenbar nur leicht. Ein Rettungswagen brachte beide Unfallbeteiligte ins Krankenhaus. Die Rheinberger Straße blieb für die Zeit der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Budberg einseitig gesperrt. Den Verkehr leiteten Polizeibeamte am Kreisverkehr Melkweg ab. Das Auto der Fahrerin stellte die Polizei sicher.